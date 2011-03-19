'Ruslar için vizesiz Türkiye' şarkısı

T24- Rusya'nın en tanınmış ve en çok dinlenilen radyo kanallarından birisi olan ‘Avtoradio’nun program sunucuları bir araya gelerek Tarkan'ın "Şıkıdım" parçasını esas alarak "Ruslar için vizesiz Türkiye" şarkısını seslendirdiler.
Şarkıyı eğlenerek seslendiren sunucular şarkının içinde Türkçe olarak "Günaydın! Nasılsın? Çok iyiyim" gibi sözler de sarf ederken, Rusça olarak,
“ Vizesiz ülkede eğlenmek ve tatil yapmak ne güzel
Muzların üstünde denizde kalabalık halde ite kalka gezinti yapacağız
Tabii ki kafayı da iyice çekeceğiz
Kendini bilmezler gitmeye başlayacak, kavgalar olacak
Belki de Türkler, vizeyi kaldırdıklarına pişman olacak.
Her şey pahalı olacak,
Önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz” diyorlar.
Şarkıya birde klip çeken sunucular bu klipi radyonun internet sayfasından da yayına verdiler.
Şarkının Türkçeye sözleri şöyle:
" Kremlin'de iki ülke liderleri buluştu.
Nisan'dan itibaren artık vizeye gerek olmadığına karar verdiler
Daha çok turistin uçması ve turizmin gelişmesi için
Ve herkesin beklediği hayal gerçekleşti
Artık vizeye gerek yok
Türkiye için yazın vizeye artık gerek yok, mükemmel
Her şey pahalı olacak, önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz
Türkiye için yakında vizeye artık gerek yok, mükemmel
Her şey pahalı olacak, önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz
Günaydın! Nasılsın? Çok iyiyim. (Türkçe seslendiriliyor)
Vizesiz ülkede eğlenmek ve tatil yapmak ne güzel
Muzların üstünde denizde kalabalık halde ite kalka gezinti yapacağız
Tabii ki kafayı da iyice çekeceğiz
Kendini bilmezler gitmeye başlayacak, kavgalar olacak
Belki de Türkler vizeyi kaldırdıklarına pişman olacaklar
Türkiye için yakında vizeye artık gerek yok, mükemmel
Her şey pahalı olacak, önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz
Türkiye için yazın vizeye artık gerek yok, mükemmel
Her şey pahalı olacak, önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz "