'Ruslar için vizesiz Türkiye' şarkısı

T24- Rusya'nın en tanınmış ve en çok dinlenilen radyo kanallarından birisi olan ‘Avtoradio’nun program sunucuları bir araya gelerek Tarkan'ın "Şıkıdım" parçasını esas alarak "Ruslar için vizesiz Türkiye" şarkısını seslendirdiler.

Şarkıyı eğlenerek seslendiren sunucular şarkının içinde Türkçe olarak "Günaydın! Nasılsın? Çok iyiyim" gibi sözler de sarf ederken, Rusça olarak,

“ Vizesiz ülkede eğlenmek ve tatil yapmak ne güzel

Muzların üstünde denizde kalabalık halde ite kalka gezinti yapacağız

Tabii ki kafayı da iyice çekeceğiz

Kendini bilmezler gitmeye başlayacak, kavgalar olacak

Belki de Türkler, vizeyi kaldırdıklarına pişman olacak.

Her şey pahalı olacak,

Önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz” diyorlar.



Şarkıya birde klip çeken sunucular bu klipi radyonun internet sayfasından da yayına verdiler.

Şarkının Türkçeye sözleri şöyle:

" Kremlin'de iki ülke liderleri buluştu.

Nisan'dan itibaren artık vizeye gerek olmadığına karar verdiler

Daha çok turistin uçması ve turizmin gelişmesi için

Ve herkesin beklediği hayal gerçekleşti

Artık vizeye gerek yok

Türkiye için yazın vizeye artık gerek yok, mükemmel

Her şey pahalı olacak, önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz

Türkiye için yakında vizeye artık gerek yok, mükemmel

Her şey pahalı olacak, önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz

Günaydın! Nasılsın? Çok iyiyim. (Türkçe seslendiriliyor)

Vizesiz ülkede eğlenmek ve tatil yapmak ne güzel

Muzların üstünde denizde kalabalık halde ite kalka gezinti yapacağız

Tabii ki kafayı da iyice çekeceğiz

Kendini bilmezler gitmeye başlayacak, kavgalar olacak

Belki de Türkler vizeyi kaldırdıklarına pişman olacaklar

Türkiye için yakında vizeye artık gerek yok, mükemmel

Her şey pahalı olacak, önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz

Türkiye için yazın vizeye artık gerek yok, mükemmel

Her şey pahalı olacak, önümüze gelen Türk'ü öpeceğiz "