Ruslar bombardıman hakkında ne düşünüyor?



Rusya'nın dört ay önce Suriye'deki iç savaşa müdahale etmesinden bu yana ülkede hava saldırılarını destekleyenlerin oranı azaldı. Ancak Rusların çoğunluğu Putin'in Suriye'deki hedefleri bombalatmasını desteklemeye devam ediyor.

Bağımsız Levada Merkezi tarafından yapılan ankete göre Rusların yüzde 59'u Suriye'deki hava harekatının devam ettirilmesinden yana. Hava saldırılarının sona erdirilmesinden yana olanların oranı ise yüzde 27 dolayında. Kasım ayındaki kamuoyu araştırmasında Suriye'deki bombardımanları destekleyenlerin oranı yüzde 55'i bulmaktaydı.

Ekim ayı başında Suriye müdahalesini destekleyenlerin oranının yüzde 72'ye çıktığı düşünülecek olursa, o tarihten bu yana hava harekâtını destekleyenlerin oranında önemli düşüş olduğu ortaya çıkıyor.

Suriye'ye ilgi azalıyor

Desteğin azalmasında, Rusya'nın Afganistan'daki gibi bir serüvenin içine çekilmesinden duyulan endişelerin ve ekim ayında Mısır'da bir Rus yolcu uçağının düşürülmesinin rol oynadığı tahmin ediliyor. Sabotajın sorumluluğunu üstlenen IŞİD uçağın Rusya'nın Suriye'ye yaptığı müdahaleye misilleme amacıyla düşürüldüğünü duyurmuştu. Düşen uçakta 224 kişi ölmüştü.

Rusya'da yapılan kamuoyu araştırmasında Rusların Suriye kriziyle daha önceki aylarda olduğu kadar ilgilenmediği de ortaya çıktı. Araştırmacılar Rusların ülkelerinin içinde bulunduğu ekonomik krize odaklandıklarını belirtiyor ve Vladimir Putin'in 15 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana reel gelirlerin hızla eridiğini hatırlatıyorlar.

Levada Merkezi son ankete Rusya genelinde bin 600 yetişkinin katıldığını ve sonuçlardaki hata payının yüzde 3,4'ü aşmayacağını bildirdi.