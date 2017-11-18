Ruslar bitti, turizm kasımda 2016'ya döndü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TURİZM açısından 2016\'da tarihinin en kötü dönemini yaşayan ve bu yıl 10 aylık dönemde yüzde 60\'lık artış yakalayan Antalya, Rus turistlerin tatil sezonunun sona ermesi ve Avrupa pazarındaki düşüşün devam etmesi nedenleriyle kasım ayının ilk iki haftasında 2016 yılı rakamlarına döndü.

Rusya\'nın Charter yasağı nedeniyle 2016\'da yasağın kaldırıldığı eylül ayına kadar önceki yıllarda 2- 3 milyon Rus turist sayısına ulaşan Antalya\'da bu rakam geçen yıl 100 binlere kadar düştü. Avrupa pazarında da ciddi kayıplar görülen Antalya turizmi, Eylül ayında Rusya\'nın yasağı kaldırmasıınn ardından başlayan toparlanma sürecinde 2017 yılına iyi başlangıç yaptı. 2016\'nın toplamında 6.5 milyon turist ağırlanan kentte, 2017 rakamları yüzde 60\'ın üzerinde oranlarda artarak 10 milyonlara ulaştı.

Antalya Havalimanı verilerine göre 10 aylık süreçte kente gelen yabancı turist sayısı 2016\'nın yüzde 60 üzerinde büyümeyle toplam 9 milyon 475 bin kişiye ulaştı. 2016\'nın aynı dönemindeki rakam 5 milyon 934 bin olmuştu. Antalya\'nın 10 aylık süreçteki sektörü memnun eden bu yükselişi kasım ayında durdu. Yıl boyunca yüzde 60 ve üzerinde seyreden turist sayısındaki artış oranı, kasım ayının ilk yarısında 2016 rakamlarına döndü. 2014 ve 2015 yıllarında kasım ayı günlük 12 bine yakın yabancı turistin iniş yaptığı Antalya Havalimanı\'na 2016 Kasım ayının ilk 15 günlük sürecinde günlük iniş yapan ortalama turist sayısı yarı yarıya düşerek ortalama 6 bin yolcuda kaldı. Bu yıl kasım ayının ilk 15 günlük sürecinde 2016 yılının rakamları görüldü. Günlük ortalama yolcu sayısı 6 binlerde kaldı. Geçen yıl 1-15 Kasım tarihlerinde 89 bin 966 yabancı turistin iniş yaptığı Antalya Havalimanı\'na bu yıl aynı dönemde 92 bin 260 kişi geldi.

DÜŞÜŞ NORMAL

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, düşüş ve kasım ayı rakamlarının 2016\'ya dönüşünün nedenlerini değerlendirdi. Yavuz, şöyle dedi:

\"Beklenen bir durumdu, çünkü Rus yoğunluğu ekim sonu itibariyle sona erdi. Kasım ayı, genellikle Avrupalı emekli ve gezgin turistin dönemidir. Özellikle Alman ve İskandinav turistler, iki senedir üst üste düşüş eğiliminde. Bunun da yansıması kasımın ilk iki haftasında ortaya çıktı. Bunu engellemenin tek yolu kış döneminde Avrupalı gezgin turistleri ve emeklileri Antalya\'ya getirebilmenin yollarını araştırmaktır.\"

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