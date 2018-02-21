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Spor

Ruslar, 10 dakikada 2 rekor kırdı!

Kış Olimpiyatları'nda 2 Rus artistik patinajcı üst üste rekor kırarak tarihe geçti

21 Şubat 2018 17:36

Rus artistik patinajcı Medvedeva, dün PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar tekli kısa programda 81.61 puanla dünya rekoru kırdı. Dünya şampiyonlarında iki kez altın kazanan Medvedeva’dan dakikalar sonra 15 yaşındaki artistik patinajcı Zagitova da 82.92 puan alarak rekoru tazeledi.

Rus artistij patinajcı Alina Zagitova ve Yevgeniya Medvedeva PyeongChang’da kadınlar tekli kısa programda Rusya’ya peşpeşe iki dünya rekoru getirdi. İki dünya şampiyonluğu bulunan Medvedeva, 81.61 puan alarak rekor kırdı.

Medvedeva’nın rekoru, dakikalar sonra bir diğer Rus artistik patinajcı olan Zagitova tarafından kırıldı. Zagitova, 82.92 puan alarak dünya rekoru kırdı. 15 yaşındaki sporcu, 82 puanlık sınırı geçen ilk sporcu oldu.

Zagitova, başarısıyla ne kadar konsantre olduğunu da gözler önüne serdi. Zira Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) yetkilileri dün doping testi için idrar örneği almak amacıyla sporcunun antrenmanını yarıda kesmişti.

PyeongChang’da artistik patinaj tekler kısa programda üçüncülüğü ise Kanadalı Kaetlyn Osmond aldı.

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