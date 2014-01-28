Ruslana: Türkiye, Ukrayna'daki gösterilere destek versin

Ukrayna’daki protestolara öncülük eden Eurovision yıldızı Ruslana, Türkiye’ye “Lütfen bize destek verin” çağrısında bulundu.

Ukrayna’da iki aydan beri devam eden protestolarda en ön saflarda yer alan, şarkıcı ve eski milletvekili Ruslana, Vatan gazetesinden Pınar Tarcan’la yaptığı söyleşide Eurovision şarkı yarışmasını kazandığı Türkiye’nin ve Türk insanına özel duygular beslediğini belirterek mücadelesine destek istedi.

Pınar Tarcan’ın Ruslana ile yaptığı söyleşi şöyle:

Eylemlere öncülük edenlerdensizsiniz. Yanukoviç’in teklifinin reddinden sonra ne olabilir?

Maidan’a (Bağımsızlık Meydanı’ndaki gösteriler) tek bir kişi önderlik edemez. Sadece onun bir parçası olabilir. Ben buradaki bütün insanlar gibi gönüllüyüm ve elimden geleni yapıyorum. Durum şu anda çok karışık. İnsanlar kaçırılıyor, vuruluyor, işkence görüyor. Ancak eylemciler oldukları yerde duruyor. Yanukoviç ve Rus yandaşları şiddetlerinin bu tarz sonuç doğuracağını beklemiyordu.

- Protestolarda kadınlar çok aktif. Kadınların eylemlerdeki yeri ne?

Ukrayna’nın kadınlarıyla ayrıca büyük bir gurur duyuyorum. Harika, güçlü, kararlı ve tek başınalar. Kadınlar bu protestonun ruhu. Maidan’daki roller ve yapılan işler makul sebeplerden ayrılıyor ama buradaki kadınlar ve erkekler arasında kesinlikle eşitlik ruhu var.

- Mercedes’inizi polisleri engellemek için önlerine çektiniz ve barikatlara da yardım ettiniz. Hiç duraksadığınız ya da endişelendiğiniz oldu mu?

Verdiğimiz bu mücadele için kararlıyım. Geri dönüş yok. Tabii ki insanlar polisle yüz yüze geliyor, çatışıyor öldürülüyor. Evet bu korkutucu bir şey olabilir. Ama ben aynı zamanda burada doğru bir sebepten olduğumu biliyorum.

- Dünyaca ünlü bir şarkıcı olarak bunun ülkenize dikkat çekme konusunda etkili olduğunu düşünüyor musunuz?

Ne yapabilirsem yapıyorum. Ukrayna şimdi dünyanın ilgi odağında. Ama uluslararası topluluğun bu pasif ilgisinin aktif bir desteğe dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Varlığım kesinlikle yardım ediyor ama ABD ve AB ve dünyanın desteğine ihtiyacımız var. Avrupa’da hiç kimse Kremlin güdümlü dengesiz bir diktatörlüğü istemez.

- Protestolar süresince ünlü bir şarkıcı olarak günlük rutininizle ilgili nelerden vazgeçtiniz?

Uykuyu ciddi miktarda azalttım ve Maidan’ın iyiliği için yaptığım bütün rutin aktiviteleri. Bu şu anda bizim için en önemli şey ve rutinimdeki her şeyden ve projelerden bunun için isteyerek vazgeçiyorum.

- Protestocular olarak hayalinizdeki nasıl bir Ukrayna var?

Ukrayna demokratik, başarılı, birleşmiş ve gururlu bir ülke haline gelecek. AB ailesinin ekonomik ve politik liderlerinden biri olacak kapasitemiz var ve bunu başaracağız.

- Türkiye’ye mesajınız var mı?

10 yıl önce Eurovision Şarkı Yarışması’nı sizin ülkenizde kazandım. Türkiye’ye ve muhteşem insanlarına özel duygularımı her zaman belirtiyorum. Olağanüstü, güzel ve zengin bir ülkesiniz. Bunu iyi koruyun! Ve lütfen Ukrayna’yı, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için verdiğimiz kavgayı destekleyin.

OHAL beklentisi

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in başbakanlık ve başbakan yardımcılığı teklifini reddeden muhalefet dün protestolarına devam etti. Kiev’de önceki gün polisi karargahından kovan göstericiler dün de Adalet Bakanlığı binasını işgal etti. Adalet Bakanı Yelena Lukaş, binadaki işgalin bitmemesi halinde Devlet Başkanından ülkede Olağanüstü Hal ilan edilmesini istemek zorunda kalacağı tehdidinde bulundu. Protestocu ve muhalif liderlerin aktivitelerine sınırlama ve sokağa çıkma yasağının önünü açacak Olağanüstü Hal ihtimali üzerine Hruşevsko Caddesi üzerine kurulan barikatlara sadece baretli eylemcilerin girmesine izin verildi.

Askere korku zammı

Kiev’de başlayan eylemler ülke geneline yayıldı. Muhaliflerin 10 kentte yerel parlamento binasını eşgal ettiği açıklandı. Bu arada Savunma Bakanlığı, askerin göstericilerin saflarına katılmasını engellemek için maaşlarını iki katına çıkardı.