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Kültür-Sanat

Rüşdi'ye şövalyelik nişanı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ''Şeytan Ayetleri'' kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye geçen yıl verilmesi kararlaştırılan şövalyelik nişanın

26 Haziran 2008 03:00

Hindistan kökenli İngiliz yazar Rüşdi, geçen yıl Müslüman dünyasında tepkilere neden olan şövalyelik nişanını almak için Buckingham Sarayı'na geldi.

Rüşdi, nişanın takdim töreninden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir kitabının yazımından dolayı pişman olmadığını söyledi.

Kendisine bu onurun da kitapları için değil, yazın alanındaki uzun kariyeri dikkate alınarak verildiğini kaydeden Rüşdi, "bunun böyle kabul edildiğini görmekten mutlu olduğunu" ifade etti.

Yazar, bugünün, kendisi ve ailesi için tartışma günü değil, "kutlama günü" olduğunu belirtti.

İran İslam devrimi lideri Ayetullah Humeyni, yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabında İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle Rüşdi hakkında 1989 yılında ölüm fetvası yayınlamıştı.

Rüşdi'nin geçen yıl İngiltere tarafından şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanmasından sonra, İran İngiltere'ye tepki göstermişti.

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