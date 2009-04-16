Rüşdi'nin eski karısı 'Çıplak Gerçek' dedi

Eski Hint model, hafif kilosu olduğunda kendini daha iyi hissettiğini de “Göğüslerim daha dolu oluyor, daha kıvrımlı hatlara sahip oluyorum” diyerek anlattı.‘The Naked Truth’ (Çıplak Gerçek) adı verilen çekimler için poz veren beş modelden biri olan Lakshmi ve 61 yaşındaki Rüşdi bir buçuk yıl önce boşanmıştı.Aynı zamanda eski bir model ve yemek kitabı yazarı da olan Lakshmi, bir hamburger reklamında da oynuyor.Eski bir model ve oyuncu da olan Padma Lakshmi, tam 5 dil konuşuyor. Kendisini Hindistan'ın dünya çapında tanınan ilk mankeni olarak da tanımlayan 39 yaşındaki Lakshmi, 2004 yılında yazar Salman Rüşdi'yle evlenmişti. Rüşdi "Yaşlı, şişman ve kelim, ama dünyanın en güzel kadını benim" diye tanımladığı Lakshmi ile 2007 yılında boşanmıştı.