Rusça mütercim tercümanlık öğrencilerinden Putin ve Erdoğan'a çağrı: Barış elçisi olmaya hazırız

Rusya'ya ait savaş uçağının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından iki ülke arasında gerilen ilişkilerin normale dönmesi için bir çağrı yapan Okan Üniversitesi Rusça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup yazdı.

Rusya'dan Türkiye'ye eğitim almaya gelen arkadaşlarını kardeşleri gibi gördüklerini belirten ve gitmeseler de Rusya'nın her yerini tanıdıklarını, kültürünü bildiklerini, edebiyatını sevdiklerini belirten öğrenciler, "Biz geleceğimizi Türk–Rus dostluğu üzerine kurduk. Ülkelerimizin düşman olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

"Barış elçisi olmaya hazırız"

İki ülkenin liderlerine çağrıda bulunan öğrenciler, "Dünyanın en zengin dilleri olan Rusça ve Türkçenin ülkelerimiz arasında “barış dili” olarak kullanılmasını istiyoruz. Biz Rus kültürüne, Rusçaya gönül vermiş gençler olarak üzerimize düşeni yapmaya, “barış elçisi” olmaya hazırız ve geleceğimizi istiyoruz" çağrısında bulundu.

Rusça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı öğrencilerinin change.org üzerinde de imzaya açtıkları metin şöyle:

"Sayın RF Başkanı V. Putin ve Sayın TC Cumhurbaşkanı T. Erdoğan’a

Biz Okan Üniversitesi Rusça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı öğrencileri olarak bu alanı meslek olarak seçmiş tüm arkadaşlarımız adına sizlere seslenmek istiyoruz.

Bizler, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde bir dolu sınav vererek, pek çok seçenek arasından Rusça öğrenmeyi seçen gençleriz. Puşkin’i seviyoruz, Tolstoy’u, Dostoyevski’yi anlamaya çalışıyoruz. Pasternak okuyor, Çehov izliyoruz. Sovyet Ardılı Cumhuriyetleri öğreniyoruz. Rusya’nın coğrafyasını, doğal kaynaklarını inceliyoruz. Borodino’da üşüyor, hiç gitmesek de Sibirya taygalarında çamların kokusunu biliyoruz. Her Maslenitsa’da şenlik düzenleyip üniversitedeki arkadaşlarımıza Rus kültürünün zenginliklerini anlatıyoruz.

Üniversitelerimizin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde bir dönem Rusya’nın çeşitli yükseköğretim kurumlarında eğitim alıyoruz, RF bursuyla staja/mastıra giden mezun arkadaşlarımıza özenip daha da çok çalışıyoruz. Rusya’dan üniversitemize eğitime gelen yaşıtlarımızı kardeş biliyoruz.

Üniversitelerimizde farklı alanlarda okuyan ve Rusçayı seçmeli ders olarak alan yüzlerce arkadaşımıza derslerinde yardım ediyoruz.

Yetkin tercümanlar olabilmek için uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret öğreniyoruz. Geceler boyu anlaşmalar çevirip teknik terimler ezberliyoruz.

Ve biz şimdi tüm bunların anlamsızlaşmasını kabul etmiyoruz.

Biz geleceğimizi Türk – Rus dostluğu üzerine kurduk. Ülkelerimizin düşman olmasını kabul etmiyoruz.

Dünyanın en zengin dilleri olan Rusça ve Türkçenin ülkelerimiz arasında “barış dili” olarak kullanılmasını istiyoruz.

Biz Rus kültürüne, Rusçaya gönül vermiş gençler olarak üzerimize düşeni yapmaya, “barış elçisi” olmaya hazırız ve geleceğimizi istiyoruz.