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Spor

Rus yıldız futbolcunun transferi için sponsor aranıyor

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyon (TFF) Kadın Futbol 1'inci Lig takımlarından 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, Rus yıldız futbolcu Ksenia Kovalenko ile prensipte anlaştı

11 Kasım 2017 14:36

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyon (TFF) Kadın Futbol 1\'inci Lig takımlarından 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, Rus yıldız futbolcu Ksenia Kovalenko ile prensipte anlaştı. Ocak ayında 1.5 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Antalya temsilcisi, Rus futbolcunun aylık 60 bin Ruble maaşı için sponsor arıyor.
Kadın Futbol 1\'inci Ligi ekiplerinden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon ligi üst sırada bitirmeyi hedefleyen Antalya temsilcisi, Rusya Kadın Milli Takımı\'nın yıldızı Ksenia Kovalenko\'yu yakın takibe aldı. Rusya Kadınlar Premier Ligi\'nde şampiyonluk yarışını son maçta kaybederek 2\'nci sırada yer alan CSKA Moskova\'nın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna Antalya temsilcisi 1.5 yıllık transfer teklifinde bulundu. Takımıyla sözleşmesi sona eren Ksenia Kovalenko\'yu Ocak ayında kadrosuna dahil etmeyi planlayan Antalya ekibi, yıldız futbolcuya ayda 60 bin Ruble (yaklaşık 4 bin TL) önerdi.
TEKLİFE OLUMLU YANIT VERDİ
Tekniği ve güzelliğiyle dikkati çeken Ksenia Kovalenko, Antalya temsilcisinin teklifine olumlu yanıt verdi. 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor yöneticileri, Rus futbolcuyla yılsonunda son görüşmeyi yaparak transferi gerçekleştirmek istiyor.
SPONSOR ARIYOR
1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Sportif Direktörü Hüseyin Türk, \"Takımımızın başarısı için desteği ihtiyacımız var. Rus futbolcuyu devre arasında kadromuza dahil etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz olumlu geçti. Son görüşmemizde bazı transfer detaylarında anlaşıp imza atmak istiyoruz. Rus liginde oynadığı maçlardaki performansıyla ön plana çıkan Ksenia Kovalenko\'nun transferi için sponsor desteğine ihtiyacımız var. Takımımıza sponsor desteği sağlarsak yıldız futbolcunun transferini gerçekleştireceğiz\" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

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