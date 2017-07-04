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Rus yapımı mayın tetikleyicisi sahile vurdu

Deniz altı mayın tetikleyicisi fünye ile patlatarak imha edildi

04 Temmuz 2017 16:37

Samsun'un Alaçam İlçesi'nde sahile vurmuş Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi sahilde kıyıya vurdu. Balıkçıların güvenlik birimlerine haber vermesiyle mayın fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Olay Alaçam İlçesi Toplu Limanı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde avlanmak için sahil kenarına giden balıkçılar, sahile vurmuş halde bir cisim fark etti. Durumu Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler cismin Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi olduğunu tespit etti. İmhası için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra  yerleşim yerine uzak bir noktada deniz altı mayın tetikleyicisini fünye ile patlatarak imha etti. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

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