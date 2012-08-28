Rus yapımı helikopter dünya rekoru kırdı

Rusya'nın ürettiği yeni yolcu taşıma helikopteri Mi-38, 14'üncü Dünya Helikopter Sporları Şampiyonası'nda en yükseğe çıkarak dünya rekoru kırdı.

Siyamend Kaçmaz'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, Moskova yakınlarındaki Serpuhov kenti yakınlarındaki Drakino Havaalanı’nda 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 14’üncü Dünya Helikopter Sporları Şampiyonası’nda yeni üretilen Mi-38 yolcu taşıma helikopteri, 10-20 ton arası ağırlığa sahip helikopterler dalında 8 bin 600 metre yüksekliğe çıkarak dünya rekoru kırdı.

Rusya Helikopterleri Holdingi’nin açıklamasına göre, Dünya Helikopter Sporları Şampiyonası’na 11 ülke katılırken, 26 Ağustos’ta sona eren şampiyonada Rusya birinci, İngiltere ikinci, Almanya ise üçüncü oldu. Yeni Rus helikopteri Mi-38’in ilk deneme uçuşları 2003 yılında yapılırken, 2015 yılından itibaren seri halde üretimine başlanması planlanıyor.