T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rus yapımı helikopter dünya rekoru kırdı

İlk deneme uçuşları 2003 yılında yapılan helikopterin 2015 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor

28 Ağustos 2012 16:08

Rusya'nın ürettiği yeni yolcu taşıma helikopteri Mi-38, 14'üncü Dünya Helikopter Sporları Şampiyonası'nda en yükseğe çıkarak dünya rekoru kırdı.

Siyamend Kaçmaz'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, Moskova yakınlarındaki Serpuhov kenti yakınlarındaki Drakino Havaalanı’nda 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 14’üncü Dünya Helikopter Sporları Şampiyonası’nda yeni üretilen Mi-38 yolcu taşıma helikopteri, 10-20 ton arası ağırlığa sahip helikopterler dalında 8 bin 600 metre yüksekliğe çıkarak dünya rekoru kırdı.

Rusya Helikopterleri Holdingi’nin açıklamasına göre, Dünya Helikopter Sporları Şampiyonası’na 11 ülke katılırken, 26 Ağustos’ta sona eren şampiyonada Rusya birinci, İngiltere ikinci, Almanya ise üçüncü oldu. Yeni Rus helikopteri Mi-38’in ilk deneme uçuşları 2003 yılında yapılırken, 2015 yılından itibaren seri halde üretimine başlanması planlanıyor.

ETİKETLER

rusyahelikopterdünya rekoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24