Rus vekilden 'İdlib' açıklaması: Gerginliğin yakında yatışacağından eminim

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rus ve Türk üst düzey politikacılar tarafından İdlib konusunda yapılan karşılıklı açıklamaları değerlendirdi. Şvıtkin, "İdlib'deki karmaşıklık nedeniyle oluşan bir türlü gerginliğin yakında yatışacağından eminim" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin farklı zamanlarda farklı aşamalarda olduğuna dikkat çeken Şvıtkin, şimdi ise her zaman örtüşmeyen çıkarlara rağmen tarafların arasında yapıcı ve dengeli bir etkileşim olduğunu söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Moskova ve Ankara arasındaki ilişkiler çeşitli aşamalardan geçti, soğuma da oldu, denge de kuruldu, işbirliği de yapıldı. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkelerimiz, karşılıklı yarara dayalı ikili ilişkiler tesis etti. S-400 sistemlerinin alımı da, terörle mücadele de bunu ifade ediyor. Bu nedenle İdlib'deki karmaşıklık nedeniyle oluşan bir türlü gerginliğin yatışacağından eminim. İki ülkenin liderleri arasındaki temasların sıklığı, yani tüm ana noktalar üzerinde anlaşmaya varmaya ve hem Soçi mutabakatına hem de Astana formatına bağlılığa geri dönmeye yönelik çabaları bunu gösteriyor."

"Her türlü aşırı önlemler tüm taraflara pahalıya mal olur"

Türkiye ve Rusya'nın her iki tarafın yararı için aşırıya kaçmayacaklarından ve bir uzlaşmaya varacaklarından emin olduğunu vurgulayan Şvıtkin, şöyle konuştu:

"Moskova ve Ankara'nın ilişkileri koparmak istemedikleri ve İdlib sorununu birlikte çözmeye çalışmaları çok önemli. Uzlaşma sağlamak için çeşitli yollar var. Sonuçta Rusya ve Türkiye'nin sorumluluklarının bilincinde olarak ve hem askeri, hem de ekonomik işbirliğinin önemini anlayarak kişisel çıkarlarını ortak yararın altında tutacaklarından eminim. Bugün dünya toplumu dahi Suriye'de yapılan terörle mücadelenin tüm önemini kabul ediyor. Bence Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler diplomatik ve politik barışçıl çözüme dayanmalıdır. Her türlü aşırı önlemler tüm taraflara pahalıya mal olur."