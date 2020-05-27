Rus vekil açıkladı: Libya'ya asker gönderilmedi, Federasyon Konseyi'ne böyle bir talep gelmedi

ABD ordusunun dün yaptığı "Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderiyor" açıklamasından sonra Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Federal Meclisi'nin üst kanadından milletvekili Vladimir Dzhabarov, Federasyon Konseyi'nin Libya'ya asker gönderme konusunda bir taleple henüz karşılaşmadığını söyledi.

Interfax ajansına konuşan Vladimir Dzhabarov, Rusya'nın Libya'ya askeri personel göndermediğini ve meclisin üst kanadı olan Federasyon Konseyi'ne henüz böyle bir talep iletilmediğini söyledi.

ABD ordusu, Rusya'nın Libya'da Hafter güçlerini desteklemek için savaş uçağı gönderdiğini açıklamıştı. Açıklamada MiG-29 tipi savaş uçaklarının Hafter safında savaşan Wagner Grubu'nun kullanımı için gönderildiği bildirilmişti.