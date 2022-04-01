Rus vatandaşı olan ve Putin'le 'dostluğuyla' gündeme gelen Depardieu, Putin'i 'kabul edilemez aşırılıklar'la suçladı

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2013'te Rusya vatandaşı olan oyuncu Gerard Depardieu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "çılgınca, kabul edilemez aşırılıklar yaptığını" belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Depardieu, "Rusya halkı Putin gibi liderlerinin yaptığı çılgınca, kabul edilemez aşırılıklardan sorumlu değildir" dedi.

Ünlü aktör, "savaşın Ukraynalı kurbanları için" üç gece boyunca konser vereceğini ifade etti.

Depardieu, Rusya Ukrayna'ya ilk saldırdığında da savaş karşıtı söylemlerde bulunmuş ve "Rusya ile Ukrayna hep kardeş ülkeler olmuşlardır. Silahları bırakın ve müzakere edin" demişti.

Depardieu, 2013'te zengin kesme uygulanan vergi artırımı nedeniyle memleketi Fransa'dan ayrılmış ve Rusya vatandaşı olmuştu. Depardieu, daha sonra Putin'le dostluk kurmuş, Rusya'ya "harika bir demokrasi" demiş ve Rus lideri eski Papa John Paul II ile kıyaslamıştı.