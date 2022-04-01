Rus vali: Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentindeki bir petrol rafinerisini vurdu

T24 Dış Haberler

Rusya'da bir vali, iki Ukrayna askeri helikopterinin Rus şehri Belgorod'daki petrol rafinerisini vurduğunu söyledi. Bu vesileyle Rusya, 24 Şubat'ta askerlerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana ilk kez Ukrayna'yı kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçlamış oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alçak uçuş sırasında birkaç tane füze ateşlendiği; ardından da patlama yaşandığı görülüyor. Reuters, bu görüntülerin doğruluğunu henüz teyit edemediklerini açıkladı.

Bölge valisi Vyaçeslav Gladkov, helikopterlerin alçak irtifada Rusya'ya girip, sınırın 35 kilometre ötesindeki tesisi vurduklarını ifade etti.

Gladkov, saldırıda 2 çalışanın yaralandığını ve şehrin bazı bölümlerinin tahliye edildiğini ifade etti.

Saldırıya uğrayan tesisin sahibi Rosneft ise kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, saldırının bölgedeki yakıt ikmalini ve fiyatları etkilemeyeceğini belirtti.