Rus uzmandan S-400 yorumu: Türkiye isterse Mars'tan bile silah alabilir

Rus uluslararası güvenlik uzmanı İgor Nikolayçuk, NATO’nun Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasından duyduğu rahatsızlığı değerlendirdi. Nikolayçuk, İttifak’la işbirliğinin üçüncü bir taraftan silah satın almayı kısıtlamadığını, üye bir ülkenin isterse Mars'tan dahi silah alabileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan uluslararası güvenlik uzmanı İgor Nikolayçuk, NATO’nun Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararı ile ilgili duyduğu rahatsızlığa ilişkin yorumda bulundu. Nikolayçuk, bunun Ankara’nın kendi kararı olduğunu ve İttifak’ın Türkiye’ye üçüncü bir taraftan silah satın almayı yasaklama hakkı bulunmadığını söyledi.

Nikolayçuk şöyle devam etti:

"NATO içindeki iş birliği, üye ülkelerin, üye olmayan üçüncü bir taraftan silah almasının yasaklanmasını hiçbir zaman öngörmedi. Evet, İttifak’ın koalisyon güçleri var ve bu güçlerin belli standartlara göre teçhizat edinmesi gerekiyor. Fakat üye bir ülkenin, NATO birliklerine tamamen dahil olmayan güçleri varsa, o zaman bu ülke söz konusu güçlerini istediği biçimde silahlandırabilir. İster 19. yüzyıldan kalma Berdan tüfekleriyle silahlandırır, ister Marslılar'dan silah alır. Bu her ülkenin kendi iç işi."

"Türkiye, NATO kurallarını ihlal etmiyor"

Nikolayçuk açıklamalarına şöyle sürdürdü: "NATO güçlerinin aynı silahları kullanması gerekiyor, Türkiye de kesinlikle bu kuralı ihlal etmiyor. Ancak iç pazarda kendisine teklif edilen her şeyi satın alma hakkına sahip. Öyle de yaptı."

"NATO, düşüncelere daldı"

"Burada sorun genel anlamda Türkiye’nin Rusya’dan hava sahasını ve hatta hava sahasının atmosferin dışında kalacak bir kısmını da kapatabilecek stratejik bir silah alması" diyen Nikolayçuk şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle de NATO ve Batı’nın Türkiye ile ilişkilerinde şimdilerde gerçek bir sorun söz konusu. Görünüşe göre, İttifak bu silahın kime karşı kullanılacağı yönünde düşüncelere daldı ve basit bir hesaplama ile Rusya’ya karşı kullanılmayacağı çıkarımına vardı."

Berlin Güvenlik Konferansı'nda dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kirill Logvinov, "Herhangi bir tarafın rahatsızlığını değerlendirecek ve her açıklamayı yorumlayacak olursak… Bu, bizi ve Türkiye'yi ilgilendirir" açıklamasını yapmıştı.