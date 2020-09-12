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Rus uzman, hangi hastalıkları taşıyanların Covid-19 aşısı yaptıramayacağını açıkladı

12 Eylül 2020 14:09

Rus bağışıklık uzmanı Vladislav Jemçugov, hangi hastalıkları taşıyanların Koronavirüs aşısı yaptırmaması gerektiğini açıkladı.

Jemçugov, Rus medyasına açıklamasında, örneğin onkolojik hastalıklarda, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalar için Covid-19 aşısının yasak olduğunu belirterek, "Şöyle bir durum ortaya çıkıyor, bir yandan aşı zorunluluğu var, diğer yandan da bu aşının yapılmaması gerekiyor. Her halükarda son kararı, hastanın tedavi gördüğü doktor verecek" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre uzman, enflamatuvar ve otoimmun hastalıklar, lupus eritematozus ve hematolojik rahatsızlıkları olanlara da Kovid-19 aşısının kesinlikle yapılmaması gerektiği kaydedildi.

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