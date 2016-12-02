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Rus uzman: Erdoğan önce söyleyip sonra düşünüyor

"Erdoğan’ın sözlerine derin şekilde takılmamak lazım"

02 Aralık 2016 21:26

Rus siyasi uzman Boris Nadejdin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında "Önce söyleyip sonra düşünüyor" yorumunu yaptı.

Rus 1. Kanal televizyonunda yayınlanan ‘Vremya Pokajet’ (Zaman Gösterecek) programında konuşan Nadejdin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de düzenlenen harekatla ilgili olarak dile getirdiği "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" ifadelerini değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre, Nadejdin şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın sözlerine derin şekilde takılmamak lazım. Olay çok basit. Erdoğan’ın bir özelliği vardır: Erdoğan önce söylüyor, sonra düşünüyor… ABD Başkanlık seçimlerinin ardından bazıları delirlemeye başladı. Halep kentinin işgalden kurtarılması artık kaçınılmaz, dolayısıyla bazılarının siniri bozulmaya başladı bile.”

Programda konuşan diğer Rus uzman Maksim Şevçenko ise Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilişkisinin kötü olduğuna işaret ederek, “Evet, Erdoğan ve Esad’ın arası önce iyiydi. Ama sonrasında Erdoğan Esad’ı sevmediğini hep söyledi. Fakat şunu da unutmamak lazım: Erdoğan için Rus-Türk ilişkileri çok önemli” yorumunda bulundu.

 

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