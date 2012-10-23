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Dünya

Rus yapımı Soyuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Rus uzay aracı Soyuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) doğru yolculuğuna başladı

23 Ekim 2012 22:23

Rus yapımı uzay aracı Soyuz, 3 astronot mürettebatıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) doğru yolculuğuna başladı. Soyuz TMA-06M, Kazakistan'daki Baykonur uzay merkezinden NASA pilotlarından Kevin Ford, Rus Oleg Novitsky ve Yevgeny Tarelkin'i yörüngedeki UUİ'ye götürmek için öğle saatlerinde havalandırıldığı bildirildi.

 

Rusya Uzay Ajansı Müdürü Vladamir Popovkin, astronotlarla yörüngeye varmalarından sonra iletişime geçtiklerini ifade etti. Popovkin, ''Astronotlar kendilerini iyi hissediyor, rüzgarlı hava koşullarına rağmen her şey yolunda'' şeklinde  konuştu.

Astronotlar yapacakları 2 günlük yolculuktan sonra UUİ'de bulunan Amerikalı astronot Sunita Williams, Rusya'dan Yuri Malenchenko ve Japonya'dan Aki Hoshide ile buluşacak.

Soyuz uzay aracının fırlatıldığı, Rusya'nın Kazakistan'dan kiraladığı Baykonur uzay merkezindeki 31 nolu fırlatma rampası 1984 yılından beri ilk defa insanlı bir uzay görevinde kullanılmış oldu.

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