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Dünya
Deutsche Welle

Rus uzay aracı Soyuz Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 aylık görevlerini tamamlayan 3 astronot, uzay aracı Soyuz ile Dünya'ya döndü.

11 Eylül 2014 13:38


Rus uzaycılık kurumu Ruskosmos'tan yapılan açıklamaya göre, iki Rus kozmonot ve bir ABD'li astronotu taşıyan Rus uzay aracı Soyuz, planlandığı gibi Kazakistan'a indi.

ABD'li Steven Swanson ve Rus Alexander Skvortsov ve Oleg Artemiev'den oluşan ekip, 26 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yollanmıştı.

Evrenin oluşumuna ilişkin "Büyük Patlama Teorisi"ni ortaya atan Belçikalı gökbilimci Georges Lemaître'in adı verilen son ATV aracı, ağustos ayında ISS'e kenetlenmişti.

ATV, uzay istasyonuna su, gıda, oksijen, yakıt, teknik ve bilimsel malzeme ulaştırmıştı.

Araç, yaklaşık 6 ay boyunca ISS'e kenetli kalacak. Bu süre boyunca uzay istasyonunun çöpü araca yüklenecek. Bu yıl sonunda, serbest bırakılacak son ATV, atmosfere girişinde yanarak imha olacak. Böylece 2008'te başlayan ATV programı sona erecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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