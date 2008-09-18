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Bilim / Teknoloji

Rus uzay aracı ISS'ye kilitlendi

Rusların uzaya yolladığı "Progress M-65", Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

18 Eylül 2008 03:00

Rus Interfaks ajansı, Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden 11 Eylül'de fırlatılan geminin, istasyona otomatik olarak kenetlendiğini, istasyondaki uzay adamlarının gemi hangarını bugün açacağını bildirdi.

"Progress" 13 Eylül'de istasyona kenetlenecekti, ancak istasyonun faaliyetlerinden sorumlu NASA'daki personel, kasırga yüzünden tahliye edilince bu işlem ertelenmişti.

Gemi; 2 Rus ve 1 Amerikalı uzay adamının görev yaptığı istasyona yakıt, su, gıda, oksijen ve bilimsel cihazlar götürdü.

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