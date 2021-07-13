Rus uzay ajansının direktörü, oligarklarla alay etti: Siz de yatlara değil de uzay teknolojisine mi para harcasanız

T24 Dış Haberler

Rusya uzay ajansı Roscosmos'un Direktörü Dimitri Rogozin, esprili bir şekilde ülkesinin oligarklarına Batılı milyarderleri örnek alıp uzaya gitmelerini söyledi.

Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson, pazar günü kendi şirketinin yaptığı uzay aracındaki 5 kişiyle birlikte ABD'nin tanıdığı uzayın sınırını aştı.

Rogozin, "Umarım bir gün bizim milyarder oligarklarımız da paralarını normal yat ve eğlencelere değil de uzay teknolojilerine ve uzay bilgisine harcar" dedi.

Rogozin, Branson'un başarısını överken milyarder ve ekibinin uluslararası kamuoyunun tanıdığı uzay sınırını geçemediğini, ABD'nin tanıdığı sınır geçtiğini ifade etti.