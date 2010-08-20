-RUS ÜSSÜ 2044'E KADAR ERMENİSTAN'DA MOSKOVA (A.A) - 20.08.2010 - Ermenistan, ilave güvenlik garantileri karşılığında Gümrü'deki Rus askeri üssüne 2044 yılına kadar evsahipliği yapmayı kabul etti. Rus haber ajansları, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, 2 günlük resmi bir ziyaret için Erivan'a giden Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Moskova'nın varılan anlaşma çerçevesinde Ermenistan'ın güvenliğini sağlama ve Ermeni ordusuna modern silahlar verme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Ermenistan'ın Gümrü kentindeki Rus askeri üssünde bulunan askerlerin, 1995 yılında imzalanan ve 2020 yılına kadar geçerli olan anlaşmayla operasyonlarının sınırlandırdığını belirten Medvedev ise, bu ziyareti sırasında varılan anlaşmanın bu kısıtlamaları kaldırmış olduğunu ifade etti. Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine yardımcı olmak için arabulucu misyonunu sürdürmeye hazır olduğunu vurgulayan Medvedev, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ikili temaslar ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk grubu çerçevesinde, tarafların karşılıklı kabul edebileceği bir çözümün bulunmasını istiyoruz" dedi. Ermenistan'da bulunan Sovyetler Birliği döneminden kalma nükleer santrale eklenecek 2 yeni nükleer reaktörün inşasını Moskova'nın yapmasını öngören anlaşma da, Medvedev'in ziyareti sırasında imzalandı.