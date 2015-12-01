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Dünya

Rus üniversiteleri Türk üniversiteleriyle işbirliğini sonlandırıyor

44 üniversite ve yüksek eğitim kurumu, Türkiye ile akademik ilişkileri dondurdu

01 Aralık 2015 21:28

Türkiye'nin hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle Rusya'ya ait savaş uçağını düşürmesinin ardından başlayan gerilim, iki ülkenin akademik kurumları arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Rusya'da 44 üniversite ve yüksek eğitim kurumu, Türkiye ile akademik ilişkileri dondurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’deki eğitim kurumları ile işbirliği olan 44 Rus yüksek öğretim kurumunun büyük bölümü, Türkiye’deki partnerlerine işbirliği anlaşmalarını tek taraflı olarak iptal ettiklerini veya askıya aldıklarını bildirdiler" denildi.

Akademik değişim programları çerçevesinde Türkiye'de bulunan Rus öğrenciler de geri çekiliyor. Bu öğrencilerin sayısının 100'den az olduğu tahmin ediliyor. Açıklamada Rusya'da eğitim gören 1000'den fazla Türk üniversite öğrencisinin ise bu karardan etkilenmeyeceği de bildirildi.

 

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