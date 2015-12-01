Medvedev yaptırımları onayladı, birçok ürünün Türkiye'den ithalatı yasaklandı!

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Su-24 uçağına yönelik saldırgan eylemi nedeniyle Türkiye'ye özel ticari-ekonomik tedbir getirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan listede limon ve fındığın yanı sıra, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri de yer almadı.

Sputnik'in haberine göre, Moskova hükümeti basın dairesi Medvedev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda hazırlanan ve ‘Rusya’nın ulusal güvenliğinin sağlanması ve suç eylemlerinden korunması çerçevesinde, Türkiye’ye özel ekonomik tedbirler uygulanmasını öngören kararnameyi’ imzaladığını duyurdu.

İki ülke arasındaki uçuşlarda önlemler artırılacak

Medvedev tarafından imzalanmasının ardından, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek kararname kapsamında, Türkiye'den dondurulmuş tavuk ve hindi eti, taze karanfil, yaş ve dondurulmuş domates, yaş ve dondurulmuş soğan, karnabahar ve brokoli, salatalık, kornişon, portakal, mandalina, üzüm, elma, armut, şeftali, kayısı, erik, çilek ve tuz alımına son verilecek.

Kararnameden öne çıkan bölümler şöyle:

*Rusya ile Türkiye arasındaki düzenli havayolu uçuşlarında güvenlik önlemlerinin artırılması için Ulaşım Bakanlığı'nı görevlendirdi.

*Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşlar 1 Aralık'tan itibaren sona erecek.

*İmzalanan karar çerçevesinde Rusya ile Türkiye arasında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren vizesiz seyahat uygulaması askıya alınacak. Vize serbestisinin tek taraflı olarak askıya alınma kararını geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanmıştı.

Türk TIR'larına verilen taşımacılık izinleri gerek görülmesi hâlinde iptal edilebilecek

*Rus tüketici hakları ajansı Rospotrebhadzor, Türkiye'ye tur satışlarının durdurulması yönündeki karara uyulup uyulmadığını denetlemekten sorumlu olacak.

*Rusya Ulaşım Bakanlığı, Türk TIR'larına 2016 için verilen taşımacılık izinleri gerek görülmesi hâlinde iptal etme hakkına sahip olacak.

*Rusya'ya girişine izin verilen TIR'ların sayısının da 2016'dan itibaren 2 bine düşürülmesine karar verildi.

Ortak yatırım fonu oluşturulması hazırlıklarına da son verildi

*Türkiye ile 2016-2019 dönemine yönelik yeni yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalanması için yürütülen müzakereler durduruldu. Ortak yatırım fonu oluşturulması hazırlıklarına da son verildi.

*Türkiye ile ticari-ekonomik işbirliği alanında yürütülen hükümetler arası çalışmaların sonlandırılması talimatı verildi. Rusya ve Türkiye arasında 14 Mayıs 1992 tarihinde, Rus-Türk Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEİK) kurulmuştu.

*Rusya Ekonomi Bakanlığı, Türk şirketlerinin faaliyetlerine sınırlama getirilecek iş ve hizmetlerin listesini 10 Aralık'a kadar hazırlamakla görevlendirildi.

*Rus şirketler 2016'dan itibaren Türk vatandaşlarını işe alamayacak. Bu karar, 31 Aralık'tan önce işe alınan Türk vatandaşlarını etkilemeyecek. Rusya Çalışma Bakanlığı da 10 Aralık'a kadar Türk vatandaşlarını işe alması yasaklanan Rus şirketlerinin listesini hazırlayacak.

Bu arada Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri ise tedbir listesine girmedi. Türkiye’ye yönelik ekonomik tedbirlere enerji işbirliğinin dahil edilmemesi dikkat çekti.