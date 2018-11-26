Rus-Ukrayna çatışması: Ukrayna, sıkıyönetim ilanına hazırlanıyor

Deniz Berktay / Kiev 26 Kasım (DHA) - Ukrayna’nın üç savaş gemisine Rusya tarafından ateş açılıp gemilerin alıkonmasının ardından Ukrayna, sıkıyönetim ilanına hazırlanıyor.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu’nun Pazar gecesi gerçekleştirdiği ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun başkanlığında yapılan olağanüstü toplantıda, Ukrayna Parlamentosu’na, sıkıyönetim ilanı çağrısında bulunuldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilanının savaş ilanı anlamına gelmeyeceğini, bunun sadece Ukrayna topraklarının savunulmasına yönelik önlemleri içereceğini dile getirdi.

Karar çerçevesinde, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin tam teyakkuza geçirildiği belirtildi.

Ukrayna Parlamentosu, sıkıyönetim ilanını bugün Türkiye saatiyle 17:00’de ele almaya hazırlanıyor. Kararın kabul edilmesi halinde, Ukrayna’da 60 gün süreyle sıkıyönetim ilan edilecek. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Başkanı Oleksandır Turçinov, Rusya’yla ilişkilerin normale dönmesi halinde kararın iptal edilebileceğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de Pazar günü yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerden tavsiye değil, somut eylem istediklerini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın alıkoyduğu Ukrayna’ya ait üç savaş gemisinin iade edilmesi ve Ukraynalı askerlerin serbest bırakılması çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Odessa limanından Azak Denizi kıyısındaki Mariupol limanına gitmek üzere hareket eden üç Ukrayna savaş gemisine, Karadeniz ile Azak Denizi’ni birleştiren Kerç Boğazı açıklarında, Rus sınır güvenlik gemileri tarafından ateş açılarak el kondu. Kerç Boğazı’nın doğusunda Rusya’nın Taman Yarımadası, batısında ise, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası bulunuyor. Rusya, 2014 yılı başlarında Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı kedi topraklarına kattığını açıklamış ve bu karar, Ukrayna ve uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı. Uluslararası hukuka göre Kerç Boğazı’nın halen uluslararası statüde bulunmasına karşılık, Rusya, boğazın her iki tarafının da artık Rus toprağı haline geldiği iddiasına dayanarak, bu boğazı kendi karasularında kabul ediyor.

Görüntü dökümü:

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu olağanüstü toplantısı