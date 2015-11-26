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Rus uçaklarının kalktığı havalimanı vuruldu

Suriye'deki muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam, Himeymim askeri havaalanını vurdu

26 Kasım 2015 21:14

Suriye'deki muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam'a bağlı birliklerin Lazkiye kentine bağlı Ceble ilçesinde yer alan Rus savaş uçaklarının kullandığı Himeymim askeri havaalanına top saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lazkiye'deki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, muhalif Ahraru'ş Şam'a bağlı birlikler, Cebel Ekrad bölgesinden Lazkiye kentine bağlı Ceble ilçesindeki Rus ordusuna bağlı savaş uçaklarının kullandığı Himeymim askeri havaalanına topla saldırdı.

Saldırıda havaalanında ölen ve yaralananların olduğunu kaydeden kaynaklar, olayın ardından bölgede herhangi bir hava trafiğinin yaşanmadığını ifade etti.

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suriyeuçakAhraruş ŞamLazkiyehavalimanı

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