Rus uçakları Türkiye sınırındaki Maarat Al -Numan kasabasını vurdu; 5 ölü, 10 yaralı!

Türkiye' nin Suriye sınırında Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Maarat Al -Numan kasabasının Rus uçakları tarafından vurulması sonucu 5 kişi öldü,10 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye'nin İdlib kentine bağlı Maarat Al-Numan Kasabası'na da dün akşam saatlerinde Rusya'ya ait uçaklardan 2 füze atıldı. Yerleşim yerlerine isabet eden füzeler nedeniyle insanlar, yıkılan binaların enkazlarının altında kaldı. Halk, saldırıdan sonra enkazın altında kalan ölü ve yaralıları çıkarmak için seferber oldu. Suriyeli yerel kaynaklar füzeli saldırıda 5 kişinin öldüğünü 10 kişinin de yaralandığını kaydederken, enkazın altından çıkarılan yaralılar otomobil ve kamyonetlerle hastanelere taşındı. Araç bulamayan bir kişi ise yaralıyı motosikletiyle hastaneye götürmek istedi. Bir süre giden motosikletin arkasındaki yaralı düşmek üzereyken diğerleri tarafından alınarak bir araca konulup hastaneye götürüldü.