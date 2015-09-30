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Dünya
Deutsche Welle

“Rus uçakları sivilleri vurdu”

Suriyeli muhalif grup SMDK, Rus uçaklarının Suriye’de düzenlediği hava saldırılarında en az 36 sivilin öldüğünü iddia etti.

30 Eylül 2015 21:26


Türkiye merkezli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Halid Hoca, Rus savaş uçaklarının Suriye'de düzenlediği saldırılarda en az 36 sivilin öldüğünü iddia etti.

BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Hoca, Twitter mesajında Rus uçaklarının Humus'un kuzeyinde hedef aldığı bölgelerde IŞİD ya da El Kaide bağlantılı savaşçıların bulunmadığını, hava saldırıları sonucu en az 36 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Halid Hoca, “Humus'ta bugünkü Rus hava saldırılarında hedef alınan bölgeler, IŞİD'in bir yıl önce mağlup edildiği bölgelerdi” ifadesini kullandı.

Batı destekli muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) komutanlarından Cemil Salih ise Rus hava saldırısında sekiz ÖSO mensubunun öldüğünü açıkladı. Salih, ÖSO'nun karargahının bulunduğu Hama kırsalının hedef alındığını, ÖSO kontrolündeki bölgede IŞİD ögelerinin bulunmadığını vurguladı.

Bu arada Reuters haber ajansına konuşan bir Fransız diplomatik kaynak, Rus hava saldırılarının muhalif grupları hedef alarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleme amacı güttüğü izlenimi doğduğunu kaydetti. Diplomatik kaynak, “Eğer Humus hedef alındıysa, ki öyle görünüyor, hedef aldıkları IŞİD değil, muhtemelen muhalif gruplardır. Bu da IŞİD'le mücadeleden ziyade Beşar Esad rejimine destek verdiklerini gösterir” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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