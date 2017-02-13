Rus uçağının El Bab'da şehit ettiği oğlunun mezarının başından ayrılmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekâtında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Suriye El Bab'da Rus uçaklarının TSK'nın açıklamasına göre "kazaen" vurması sonucu şehit olan ve dün 10 bin kişinin katılımıyla toprağa verilen 23 yaşındaki sözleşmeli er Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş, üzerinde asker kıyafeti ile oğlunun mezarının başından ayrılmayarak, dualar etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Şehit Topal'ın (26) cenazesini, askeri uçakla getirildiği Adana Havalimanı'nda yakınları, Vali Mahmut Demirtaş ile yetkililer karşıladı. Anne Selma Topal, cenaze uçaktan indirilirken yanında getirdiği oğluna ait askeri parkaya sarılarak ağladı.

Şehit cenazesinin merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine getirilmesinin ardından helallik alındı. Topal'ın kamuflaj gömleğini giyen 12 yaşındaki kardeşi Enes, Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak uzun süre bırakmak istemedi.

Merkez Sabancı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Salih, annesi Selma, kardeşleri ve akrabaları tabuta sarılarak gözyaşı göktü. Yaklaşık bir yıldır uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenilen şehit Topal'ın cenazesi, Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş Sakarya'da toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi, memleketi Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde defnedildi.

Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak Uzakkışla Mahallesi'ndeki babaevine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından Uzakkışla Camisine götürüldü.

Öğle namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde omuza alınarak, Uzakkışla Mezarlığı'na getirildi.

Şehidin ikizi Elif ve annesi Ayşe Akkuş, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Burada şehidin amcası İl Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Akkuş'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Sakarya Garnizon Komutanı Sebahattin Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, askeri erkan, polisler, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde toprağa verilen şehit Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş, oğlunun mezarı başında dualar etti.

Suriye El Bab'da Rus uçaklarının kazayla vurması sonucu şehit olan ve dün 10 bin kişinin katılımıyla toprağa verilen 23 yaşındaki sözleşmeli er Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş, üzerinde asker kıyafeti ile oğlunun mezarının başından ayrılmayarak, dualar etti.

Fırat Kalkanı operasyonuna katılan tankçı sözleşmeli er Ömer Akkuş, El Bab'da Rus uçaklarının kazayla vurması sonucu şehit oldu. Ömer Akkuş'un cenazesi dün Kaynarca Uzakkışla Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye üzerinde asker kıyafeti ile katılan 8 çocuk babası Mahmut Akkuş oğlunun toprağa verildiği ilk günün sabahı evlerine 200 metre uzaklıkta bulunan mezarlıkta oğlunun kırmızı beyaz karanfillerle donatılan mezarına geldi. Oğlunun mezarının ayak ucuna koyduğu sandalyeye oturan üzerinde kamuflaj kaban olan Mahmut Akkuş diğer aile fertleri dua edip mezarlıktan ayrılmalarına rağmen oğlu için dualar etti.

Babanın oğlunun mezarı başındaki fotoğrafı sosyal medyada 'Kelimelerin tükendiği an. Şehidimizin babası Mahmut amcamız oğlunun mezarı başında bir an olsun ayrılmıyor. Söylenecek söz kalmadı' diye paylaşıldı.