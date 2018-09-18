'Rus uçağını rejim yanlışlıkla düşürdü' iddiası

SURİYE, (DHA)- TÜRKİYE ile Rusya arasında İdlib\'e ilişkin imzalanan mutabakattan saatler sonra Suriye\'nin kıyı şeridinde birbiri ardına rejime ait askeri alanlarda patlamalar meydana geldi. Akdeniz\'de konuşlu NATO ülkesi gemiler ve İsrail uçaklarının rejime ait üsleri hedef aldığı belirtildiği sıralarda içerisinde 14 askerin bulunduğu Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde radardan çıktı. Akıbeti henüz bilinmeyen uçağın düşürülmesine ilişkin birçok senaryo ortaya atılırken, en dikkat çeken konu ise rejim güçlerinin saldırıların ardından aktif duruma getirdiği hava savunma sistemi ile Rus uçağını yanlışlıkla düşürdüğü iddiası oldu.

Rusya desteğiyle rejim güçlerinin kırsal bölgeleri hedef almasıyla gözler 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib\'e çevrildi. İdlib’de havadan ve karadan yapılan saldırıların engellenmesine yönelik diplomatik atak başlatılırken, binlerce insan ise bombardımanlardan evlerinden göç ederek kaçmak zorunda kaldı. Olası bir askeri harekatın İdlib\'de yaşayan 4 milyon insanı tehdit ettiği için katliama dönüşeceği vurgusu yapılarak, rejimin saldırılarının durdurulması istendi. Tüm bunlar yaşanırken dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında İdlib görüşmesi yapıldı. İdlib\'de operasyonun durdurulması ve sivillerin güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen görüşmelerde alınan kararlar imzalanan mutabakat zaptı ile kayıt altına alındı. İdlib\'de yaşayan sivilleri sevindiren ve yıllardır iç savaşla boğuşan ülkenin birçok bölgesinde olumlu olarak yorumlanan Türkiye- Rusya görüşmesinden saatler sonra Suriye\'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Humus kentlerinde birbiri ardına patlamalar meydana geldi. Yapılan araştırmada patlamaların rejimin askeri üslerinde meydana geldiği anlaşıldı ve NATO ülkeleri ile İsrail tarafından havadan ve denizden yapıldığı belirlendi. Rejimin askeri üslerinin; Akdeniz’de konuşlu NATO üyesi ABD ve Fransa’ya ait donanma gemilerindeki bataryalar ve İsrail uçakları tarafından havadan vurulduğu öne sürüldü. Yaşanan hareketlilik sırasında bölgedeki Rus üslerinde teyakkuz durumuna geçilirken, rejim güçleri de saldırılara karşın hava savunma sistemlerini aktif duruma geçirdi. Rejim kaynaklar bazı saldırıların da hava savunma sistemiyle vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

RUS UÇAĞI RADARDAN ÇIKTI

Tüm bunlar yaşanırken Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını açıkladı. İrtibat kesilen ve düştüğü anlaşılan uçağın ne enkazına ne de içindeki 14 askere ilikin bilgiye ulaşılamadı. Herkesin merak ettiği Rus askeri uçağın akıbetine ilişkin birçok iddia da gündeme geldi. Gündeme gelen iddialar arasında Rus uçağının Akdeniz’de konuşlu ABD ve Fransız donanmalarındaki bataryaların ateşlediği füzeler tarafından vurularak düşürülmüş olabileceği ifade edildi.

REJİM GÜÇLERİ YANLIŞLIKLA DÜŞÜRDÜ İDDİASI

Ancak en çok dikkat çeken iddia ise Rus uçağının yanlışlıkla düşürüldüğüne yönelik oldu. İddiaya göre; saldırıların ardından aktif hale getirilen rejime ait hava savunma sisteminin, Rus uçağını füze olarak algıladığı ve etkisiz hale getirmek için vurdu. Herkesin dikkatini çeken gelişmelerin ardından Rusya yönetiminin gün içerisinde uçağın akıbeti ve ortaya atılan iddiaları cevaplaması bekleniyor.