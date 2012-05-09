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Yaşam

Rus uçağı 46 yolcusuyla kayboldu!

Cakarta'nın Halim Perdanakusuma Havaalanı'ndan kalkan uçağın kaybolduğu bölgeye helikopterlerle arama kurtarma ekipleri gönderildi

09 Mayıs 2012 19:44

Endonezya'da 46 yolcu ve müretebatı bulunan Rus yolcu uçağı başkent Cakarta yakınlarında dağlık bir alanda radardan kayboldu. Endonezyalı yetkililer uçağın düşmüş olabileceğini belirtti. Uçağın kaçırılma olasılığı da göz önünde bulunduruluyor.

Endonezyalı yetkililer, deneme uçuşu yapan Sukhoi Superjet-100 tipi uçakla irtibatın Batı Java eyaletindeki Salak Dağı yakınlarında kesildiğini açıkladı.

Cakarta'nın Halim Perdanakusuma Havaalanı'ndan kalkan uçağın kaybolduğu bölgeye helikopterlerle arama kurtarma ekipleri gönderildi.

 

4 saatlik yakıtı bulunuyordu

 

Sabah saatlerinde havalanan uçağın dört saatlik uçuşa yetecek yakıtı bulunduğu belirtiliyor. 50 dakikada tekrar havaalanına dönmesi gereken uçakta, 8'i Rus, 38'i da yabancı uyruklu toplam 46 kişi bulunuyordu.

 

Kaçırılmış olabilir

 

Yetkililer uçağın kaçırılmış olabileceğinden de endişe edildiğini ifade etti. Endonezyalı yetkililer olayla ilgili Rus elçiliğinden de yetkililerin bulunduğu bir kriz masası oluşturdu.

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