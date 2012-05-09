Rus uçağı 46 yolcusuyla kayboldu!

Endonezya'da 46 yolcu ve müretebatı bulunan Rus yolcu uçağı başkent Cakarta yakınlarında dağlık bir alanda radardan kayboldu. Endonezyalı yetkililer uçağın düşmüş olabileceğini belirtti. Uçağın kaçırılma olasılığı da göz önünde bulunduruluyor.

Endonezyalı yetkililer, deneme uçuşu yapan Sukhoi Superjet-100 tipi uçakla irtibatın Batı Java eyaletindeki Salak Dağı yakınlarında kesildiğini açıkladı.

Cakarta'nın Halim Perdanakusuma Havaalanı'ndan kalkan uçağın kaybolduğu bölgeye helikopterlerle arama kurtarma ekipleri gönderildi.

4 saatlik yakıtı bulunuyordu

Sabah saatlerinde havalanan uçağın dört saatlik uçuşa yetecek yakıtı bulunduğu belirtiliyor. 50 dakikada tekrar havaalanına dönmesi gereken uçakta, 8'i Rus, 38'i da yabancı uyruklu toplam 46 kişi bulunuyordu.

Kaçırılmış olabilir

Yetkililer uçağın kaçırılmış olabileceğinden de endişe edildiğini ifade etti. Endonezyalı yetkililer olayla ilgili Rus elçiliğinden de yetkililerin bulunduğu bir kriz masası oluşturdu.