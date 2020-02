Rus turistlerin gözdesi yeniden Türkiye

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesine tatile gelen Ruslar, bu sezon Türk turizminde beklenen Rus turist rekoruna inandıklarını belirtirken, kendi vatandaşlarını tatil için Türkiye\'ye çağırdı.

Kemer\'e tatil için gelen Ruslar, günlerini deniz, kum ve güneşin yanı sıra otellerde yapılan eğlenceler ve spor aktiviteleriyle geçiriyor. Geç saate kadar eğlenceli dakikalar geçiren Ruslar, bu yıl Türkiye\'de Rus turist sayısında rekor kırılacağına inandıklarını belirtirken, vatandaşlarına tatil için Türkiye\'yi öneriyor.

\'TÜRKİYE ÇOK RAHAT BİR YER\'

Tatil için Rusya\'nın Kotlas kentinden gelen ve Kemer merkezindeki Asdem Park Otel\'de tatil yapan Karina Romdnchenko (24), \"İlk defa Türkiye\'ye geliyorum. Çok beğendim. Kesinlikle tekrar geleceğim. Çünkü Türkiye çok rahat bir yer. Özellikle gençler için çok iyi bir tatil yeri. Herkesi Türkiye\'ye tatil yapmaya çağırıyorum\" dedi.

\'MUAZZAM YERLER VAR\'

3\'üncü kez Türkiye\'de tatil yapan ve Rusya\'nın Perm kentinden tatil için gelen Sveta Konyaeva (30), \"Mükemmel bir yer. Tertemiz deniz, enteresan gezi noktaları var, yatla görebileceğiniz muazzam yerler var. Gençler için mükemmel bir tatil olanağı. Bu nedenle bu yıl Türkiye\'ye rekor derecede Rus turist geleceğine inanıyorum\" diye konuştu.

\'HER ŞEY ÇOK İYİ VE MÜKEMMEL\'

Arkadaşlarıyla Rusya\'nın Kotlas kentinden gelen Anastasiya Abramova (25) da \"Türkiye\'ye tatil için geldim. Bu benim Türkiye\'de 3\'üncü tatilim. Her şey çok iyi ve mükemmel. Herkesin buraya tatil için gelmesi lazım çünkü her şey süper\" dedi.

FOTOĞRAFLI