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Rus turistleri taşıyan uçak acil iniş yaptı

Uçakta 300'den fazla yolcunun bulunduğu belirtildi

03 Temmuz 2018 18:58

Türkiye’den dönen Rus turistleri taşıyan charter uçağı, ön şasinin hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle  “Vnukovo” havalimanında acil iniş yaptı.

Havalimanından bir kaynak “İnterfaks” ajansına yaptığı açıklamada, “Rus turistleri Marmaris’ten Rusya’ya taşıyan I Fly havayolu şirketine ait A-330 uçağı mürettebatı inişten önce ön şassi kontrolünü kaybettiklerini bildirdi. Uçakta olağanüstü durum oluştu“ denildi.

Uçakta 300’den fazla yolcunun bulunduğu belirtildi.

Havayolu servisi acil inişe hazırlık yaptı. Uçak yaklaşık 2 saat önce başarıyla iniş yaptı. Yolculardan kimse zarar görmedi.

Yakın zamanda uzmanlar uçağı inceleyecek ve yaşananların nedenini araştıracak. (DHA)

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