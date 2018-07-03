Rus turistleri taşıyan uçak acil iniş yaptı

Türkiye’den dönen Rus turistleri taşıyan charter uçağı, ön şasinin hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle “Vnukovo” havalimanında acil iniş yaptı.

Havalimanından bir kaynak “İnterfaks” ajansına yaptığı açıklamada, “Rus turistleri Marmaris’ten Rusya’ya taşıyan I Fly havayolu şirketine ait A-330 uçağı mürettebatı inişten önce ön şassi kontrolünü kaybettiklerini bildirdi. Uçakta olağanüstü durum oluştu“ denildi.



Uçakta 300’den fazla yolcunun bulunduğu belirtildi.



Havayolu servisi acil inişe hazırlık yaptı. Uçak yaklaşık 2 saat önce başarıyla iniş yaptı. Yolculardan kimse zarar görmedi.



Yakın zamanda uzmanlar uçağı inceleyecek ve yaşananların nedenini araştıracak. (DHA)