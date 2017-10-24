Rus turistler, yağmurda denize girdi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde, Kekova turuna çıkan Rus turistler, yağmur altında denize girdi.

Demre\'ye gelen Rus turistler, Çayağzı Limanı\'ndan Kekova turuna çıktı. Dalgalı denize rağmen turistler yat üstünde Batık Kent ve Simena Antik Kenti\'ni gezdi. Burada bol bol görüntü ve fotoğraf çeken tatilciler, ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu\'na geldi. Burada turistlerden bir grup serin hava ve yağmura aldırmadan denize girdi. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 26 derece olduğu suda yüzen turistler yağmur altında deniz keyfi yaptı.

Yağmur altında yüzenlerden Natalya Çervova, \"Türkiye\'nin karşısından, Karadeniz kıyısından geldim. Denizin güzelliğini görünce dayanamadım. Bizim oralarda hava çok soğudu. Deniz hala sıcak. Su harikaydı. Kendimi bu güzel denizde yüzerken daha genç hissetim. Yağmur altında yüzmek farklı bir duyguydu. Burası harika\" dedi.

İgor Kondraşov, \"Sibirya\'dan geldim. Sibirya\'da her yer karla kaplı. İlk kez geldiğim Türkiye\'de insanların sıcaklığı, Kekova\'da doğanın güzelliğinden etkilendim. Bu mevsimde denize girmek benim için unutulmaz bir anı. Şu an sanki rüyadayım. Türkiye\'ye tekrar geleceğim\" diye konuştu.

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