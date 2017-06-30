Rus turistler rotasını Türkiye'ye çevirdi

Yılın ilk beş ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı 8 milyon 760 bin olarak kayda geçti. 5,55 oranındaki yüzdelik artışın büyük çoğunluğunu Rus turistler oluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ilk beş ayda Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı yüzde 571,9 artışla 928 bin 376 oldu. Genel turist sayısındaki artış ise yüzde 5,55.

Mayıs ayında ülkeye gelen turist sayısı yüzde 16,27’lik artışla 2 milyon 890 bin olurken, bunlardan 608 bin 472’sini Ruslar oluşturdu.

Türkiye’ye 2014 ve 2015’te ortalama 36 milyon turist gelirken, geçen yıl bu sayı 25 milyon 300 bin olarak kayda geçmişti. Bunda ülkeye gelmeyen Rus turistler ve güvenlik endişeleri etkili olurken, turist kaybı 11 milyon, gelir kaybı ise 8 milyar dolar olmuştu.

Geçen yıl boyunca ‘uçak krizi’ nedeniyle Rusya’dan yalnızca 866 bin 256 turist gelmişti. Bu da önceki yıllara göre yüzde 76,3 düşüş demek. Rus ziyaretçi sayısı 2014’te 4 milyon 480 bin, 2015’te ise 3 milyon 650 bin kişi olarak kayda geçmişti.