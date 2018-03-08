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Rus turistler Kapadokya'da çanak yaptı

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- RUSYA'dan gezmek için Nevşehir'e gelen Rus kız kardeşler, Avanos'ta ziyaret ettikleri bir atölyede çanak yapmak için tezgahın başına geçti

08 Mart 2018 14:06

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- RUSYA\'dan gezmek için Nevşehir\'e gelen Rus kız kardeşler, Avanos\'ta ziyaret ettikleri bir atölyede çanak yapmak için tezgahın başına geçti.
Kapadokya gezisi kapsamında bölgeye Rusya\'nın başkenti Moskova\'dan gelen Kozlenko Aleksandra ve kardeşi Kolivontiyeva Aleksandra, Avanos ilçesindeki bir çanak atölyesini ziyaret etti. Aleksandra kardeşler atölyede, kızılırmak kilini çanak ve çömleğe dönüştürmek için tezgahın başına geçti.
​Kapadokya\'yı çok beğendiklerini belirten Kozlenko Aleksandra, \"3 günlüğüne 8 arkadaşımızla buraya geldik. Burası gerçekten büyüleyici. Gezmeye doyamadık. En kısa sürede yeniden gelmek istiyoruz\" dedi.
Rus turistleri Kapadokya\'yı gezdiren turizm şirketi sahibi Mehmet Keçeci ise, \"2017\'de 15 bine yakın Rus turist Kapadokya\'ya geldi. Bu yıl da 25 bin civarında Rus turist bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

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