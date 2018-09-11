Rus turistin kopan burnu için kulağından doku alındı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, bindiği bisiklette dengesini kaybedip kayalık zemine düşmesi sonucu burnunun sağ tarafı kopan Rus Konstantin Nosov\'un (27) kulağından alınan kıkırdak dokudan burun yapıldı.

İlçeye tatil için gelen Konstantin Nosov, 7 Eylül\'de Mahmutlar Mahallesi\'nde sokakta bisikletle ilerlerken dengesini kaybederek kayalık zemine düştü. Sert zemine kafasını çarpması sonucu burnunun büyük bir bölümü kopan Nosov, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne (ALKÜ) götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Rus turist daha sonra Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Seçkin Aydın Savaş tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta Nosov\'un sağ kulağından alınan kıkırdak doku burnunun kopan kısmına nakledildi.

\'ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE YAKIN\'

Dr. Seçkin Aydın Savaş, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Doktor Savaş, \"Hasta bisikletten düşme sonucunda kayaya çarparak burnunun sağ tarafındaki kıkırdak ve cilt dokusunu kaybetmişti. Hastayı acil operasyona aldık. Kulağından aldığımız cilt ve dokuyu burnuna naklettik. 2 saat süren bir operasyonumuz oldu. Dokunun durumu şu an gayet iyi ve halen takiplerimiz devam ediyor. Hastamızı eski görüntüsüne yakın bir görüntüye ulaştırdık. Burun deliklerinden birisi tamamen yok olmuştu. Aynı zamanda burun kanadı değimiz bölge yoktu. Hem burun kanadını oluşturduk hem de eksik olan kıkırdak bölgeyi onardık. Böylelikle burnun çökmesini engellemiş olduk. Hastamız mutlu iyi bir operasyon geçirdik. Takiplerimizde de bir sıkıntımız yok çok şükür\" dedi.

\'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM\'

Başından geçen kazayı anlatan Konstantin Nosov da sağlığına kavuştuğu için hastaneye ve personellere teşekkür etti. Nosov, \"Alanya\'ya tatil için geldim, bisikletimle gezmeye çıktım. Geçirdiğim trafik kazasıyla beni buraya getirdiler. Burnumu kayalıklara çarparak burnumda büyük hasar oluşmuştu. İnternetten hastaneyi buldum. Doktor beni gördü. Doktor, \'Operasyona ihtiyacın var. Ameliyat olmalısın\' dedi. Müdahaleler çok iyi. İyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Başarılı bir ameliyatla sağlığıma kavuştum. Doktoruma ve hastaneye teşekkür ederim\" diye konuştu.



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