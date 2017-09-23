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Rus turiste çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde motosiklete ardından da yaya geçidinden karşıya geçen Rus çifte çarparak 63 yaşındaki Tatiana Polyanskikh'nın ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan sürücü jandarma tarafından yak

23 Eylül 2017 21:16

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde motosiklete ardından da yaya geçidinden karşıya geçen Rus çifte çarparak 63 yaşındaki Tatiana Polyanskikh\'nın ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan sürücü jandarma tarafından yakalandı.
Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı\'nda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Serdar Büyük yönetimindeki 07 LER 67 plakalı motosiklete, ardından da yaya geçidinden geçmek isteyen Rus turist Tatiana Polyanskikh ile eşi 65 yaşındaki İvan Polyanskikh\'e çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Tatiana Polyanskikh,müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, İvan Polyanskikh\'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Jandarma kaza ardından olay yerinden kaçan sürücünün kimliği ve aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve kaza sırasında araçtan kopan parçaları inceleyen jandarma, otomobilin 07 LNG 87 plakalı, sürücüsünün ise Ünal Ş. olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan Ünal Ş.\'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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