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Yaşam

Rus turist, otel odasında ölü bulundu

Cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi

07 Haziran 2017 21:52

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde tatil yapan Rus turist 46 yaşındaki Pavel Potov, odasında ölü bulundu.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı bir otele tatil için gelen Pavel Potov'un odasına saat 14.00 sıralarında giren temizlik görevlileri, onu banyoda hareketsiz yatarken buldu.

Otel yönetiminin Beldibi Jandarma Karakolu ve 112'ye bildirmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri Pavel Potov'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Pavel Potov'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

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