T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rus turist odasında ölü bulundu

Rus turistin cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

23 Ekim 2018 23:22

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus Aleksei Konoplev (82) odasında ölü bulundu.

Manavgat'ın Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Aleksei Konoplev'in odasına, bugün saat 10.00 sıralarında temizlik için giren görevli, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Turisti kaldırmaya çalışan temizlik görevlisi, nefes almadığını anlayınca otel yetkililerine haber verdi. Otel görevlilerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Aleksei Konoplev'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rus turistin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

ETİKETLER

rus turistantalyapolisölümadli tıpotel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24