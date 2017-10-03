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Rus turist kalp krizinden öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde tatil yapan Rus turist 69 yaşındaki Aleksander Konrad Ofierzynski kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

03 Ekim 2017 14:51

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde tatil yapan Rus turist 69 yaşındaki Aleksander Konrad Ofierzynski kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otele tatil için gelen Aleksander Konrad Ofierzynski, dün saat 17.00 sıralarında odada fenalaştı. Eşinin otel görevlilerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Aleksander Konrad Ofierzynski\'ye müdahale etti. Ofierzynski müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Savcının incelemesinin ardından Aleksander Konrad Ofierzynski\'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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