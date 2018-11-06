T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus tur operatörleri Türkiye'ye turlarında euro kullanacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Kasım (DHA) - Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), büyük Rus tur operatörlerinin 6 Kasım tarihinden itibaren Türkiye’ye tur fiyatlarında yeni hesaplama sistemine geçerek euro kullanmaya başladıklarını duyurdu

06 Kasım 2018 20:54

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Kasım (DHA) - Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), büyük Rus tur operatörlerinin 6 Kasım tarihinden itibaren Türkiye’ye tur fiyatlarında yeni hesaplama sistemine geçerek euro kullanmaya başladıklarını duyurdu.
ATOR’dan yapılan açıklamaya göre, tur operatörleri döviz kurunun değiştirilmesinin sebebi olarak Türk otellerinin fiyat politikasını gösterdiler. Şu anda otellerin çoğunda Avrupa piyasasına yönelmenin bir işareti olarak fiyatlar euroya çevrilirken, euroya geçişin tur paketlerinin fiyatlarını ciddi anlamda etkilemeyeceğini belirttiler. 
ATOR açıklamasında şöyle denildi:
“İlk olarak dolar cinsinden olan önceki fiyatları otomatik olarak kimse euroya eşitlemeyecek. Rekabetin yüksek olduğu piyasa koşullarında bu kimse için karlı olmayacaktır. İkincisi euro ödeme dövizi olarak dolar karşısında daha avantajlı.”
Bu yenilikten bağımsız olarak 2019 yılında Türkiye turlarında fiyat artışı bekleniyor. Tur operatörlerinin verilerine göre, Türk otelcileri önümüzdeki yaz sezonunda fiyatları yüzde 15 artıracaklar. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHARusya Tur Operatörleri Birliği ATORRusKasımTürkiyeyeATORdanTürkAvrupaRekabetinTürkiyeTur
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24