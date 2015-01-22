Rus tenisçi Violetta Degtiareva öldü

Geleceğin Anna Kournikova'sı olarak nitelendirilen Violetta Degtiareva'nın beklenmedik ölümü, tenis camiasını sarstı.



Dünya sıralamasında 947. sıraya kadar yükselen ve en büyük başarısını Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda (ITF) çeyrek finale çıkarak gerçekleştiren Violetta Degtiareva, güzelliği nedeniyle en çok kazanan tenisçiler arasında yer almıştı.



Degtiareva'nın Amerikan medyasına da yansıyan ölüm haberinde, genç sporcunun antrenman sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldığı ve kurtarılamadığı belirtildi.