Rus televizyonunda savaş karşıtı protesto yapan editör, Fransa'nın iltica teklifini kabul etmedi; "Vatanseverim"

Rusya devlet kanalı Channel One’da canlı yayın sırasında savaş karşıtı protesto yapan editör Marina Ovsyannikova, kanaldaki işinden ayrıldığını açıkladı. Ovsyannikova, bir “vatansever” olduğunu söyleyerek Fransa’nın kendisine yaptığı iltica teklifini reddetti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Channel One editörü haber bülteni sırasında canlı yayına girerek elinde “Savaşı durdurun. Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın. Size yalan söylüyorlar.” İfadelerinin yer aldığı bir pankart taşıdı.

Marina Ovsyannikova, olaydan sonra gözaltına alınarak 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı.

France24’e açıklamalarda bulunan Marina Ovsyannikova, Channel One’dan istifa etmek için tüm belgelerini verdiğini söyledi. Yaptığı protestonun aile içinde endişelere neden olduğunu söyleyen Marina Ovsyannikova,, “Ancak bu kardeşin kardeşi öldürdüğü savaşa son vermeliyiz ki bir nükleer savaşa dönmesin” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzenlediği eylem üzerine Ovsyannikova’ya sığınma ya da başka diplomatik koruma önermişti. Ovsyannikova, bu teklifi kabul etmeyeceğini belirterek “vatansever” olduğu için Rusya’da kalacağını söyledi.