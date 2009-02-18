Rus televizyonlarında Türkiye tanıtımı

Küresel ekonomik kriz nedeniyle daralan turizm sektöründe çeşitli alternatiflere yönelen bir şirket, inanç turizmi kapsamında Türkiye'deki başta Noel Baba Müzesi olmak üzere 7 kilise ile ilgili olarak hazırladığı tanıtım filmlerini Rus televizyonlarında yayınlıyor.



IQ Turizm Genel Müdürü Yadel Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada yaşanan ekonomik krizle turizm piyasasında bir daralma yaşandığını kaydetti. Firma olarak alternatif turizm arayışı içinde olduklarını belirten Özkan, "İlk adımı inanç turizmi ile başlattık. Şu anda Rusya'da 6 televizyon kanalında Demre'deki Noel Baba Müzesi başta olmak üzere, Türkiye'deki 7 kilisenin tanıtımı yapılıyor" dedi.



Rus ortaklarıyla dünyanın ve Rusya'nın çeşitli yörelerinden "inanç turizmi" çerçevesinde 10 bin kişiyi ücretsiz Türkiye'ye getireceklerini de ifade eden Özkan, Türkiye'nin taşıdığı kültürel ve tarihi değerlerle inanç turizmini merkezi olabileceğini söyledi.



Yadel Özkan, Moskova Ortadoks Kilisesi'nin belirlediği kişileri Efes, Konya, Kapodokya, Hatay, Mersin, ve Silifke'deki kiliseleri gezdireceklerini kaydeden Özkan, ilk kafilenin turunu tamamladığını ve gezinin Demre'deki Noel Baba Müzesi'nde sona erdiğini belirtti.

