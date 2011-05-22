-RUS TEKLEVA MİSS APOLLON GÜZELİ SEÇİLDİ AYDIN (A.A) - 22.05.2011 - Aydın'ın Didim ilçesinde üçüncüsü bu yıl düzenlenen yarışmada, Rus Zhanna Tekleva ''Miss Apollon Güzeli'' seçildi. Venosa Beach Resort Otel'de dün gece geç saatlerde sonuçlanan Miss Apollon Güzellik Yarışması'na yaşları 16 ila 24 arasında değişen 19 güzel katıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini Teyfik Bağcı, Viladimir İlin, Natalia Chirkova, Ayhan Binay, Hüseyin Acarlıoğlu, Mustafa Sek, Levent Köylü, Ahmet Şipar, Veysel Ay, Serdar Akdoğan, Bülent İlbahar ve Ufuk Yörük yaptı. Yarışmayı Didim Kaymakamı Ali Katırcı, Belediye Başkanı Mümin Kamacı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çaylak ve davetliler ile otel müşterileri izledi. Yarışmada güzeller önce sahnede dans gösterisi yaptı, ardından jüri üyelerine tanıtıldı. Yarışmaya katılan güzellerin bikiniler ile sahnede yer almasının ardından dereceye giren güzeller açıklandı. Jüri, Rus güzel Zhanna Tekleva'yı birinciliğe layık gördü. Tekleva, ''Miss Apollon Güzeli'' unvanı aldı. Yarışmada, Oxana Terpilovskaya ikinci, Dremane Lelde üçüncü olurken, Natalia Muraveva da ''Basın Güzeli'' seçildi. Güzellere taçları jüri üyeleri tarafından takılırken, 2011 Miss Apollon Güzeli Zhanna Tekleva'ya tacını, 2010 Miss Apollon Güzeli Natalia Chirkova taktı. Yarışmada birinci olan Rus güzeli Tekleva hayallerinin gerçek olduğunu ifade ederek, ''Bu yarışmaya katılmaktan dolayı çok mutluyum. Rüya gibi bir gece yaşadım. Herkese çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.