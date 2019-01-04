Rus tarihçi: Napolyon'un kayıp hazinesi 200 yıldır yanlış yerde aranıyor

Rus tarihçi Vyaçeslav Rıjkov, Napolyon Bonapart’ın 1812’deki büyük Rusya seferinden çekildiği sırada sakladığı söylenen 80 ton altın ve değerli eşyanın Belarus sınırı yakınlarındaki Rudnya kentindeki bir gölde olduğunu ileri sürdü. Rıjkov’a göre, define 200 yıldır yanlış yerde aranıyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Napolyon'un 1812'deki büyük yenilgisinin ardından Moskova'dan çekilip Fransa'ya dönmek zorunda kaldığı sırada askerlerinin yağmaladığı 80 ton (400 araba) altın ve diğer değerli eşyaları gömdüğüne dair 200 yıldırı aşkın zamandır süren bir söylenti mevcut.

Hazinenin Smolensk bölgesindeki Semlevo gölünde gömülü olduğu belirtiliyordu. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda da Fransız ordusunun buranın yakınlarında çok sayıda silah ve mühimmat bıraktığı gözlendi. Birçok Rus tarihçi, arkeolog ve define avcısı da geçmişten beri bölgede hazineyi arıyor.

Raboçiy Put gazetesine konuşan Rus tarihçi Vyaçeslav Rıjkov, bu söylentilerle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Napolyon'un hazinenin nerede olduğunu belli etmemek ve Rusları şaşırtmak için Semlevo Gölü'ne bir konvoy gönderdiğini belirten Rıjkov, Fransız imparatorun gerçek hazineyi güneye, Rudnya kentine, Bolşaya Rutaveç Gölü'ne gömdürdüğünü ileri sürdü.

Rıjkov'a göre, Bolşaya Rutaveç Gölü'nün ortasına kadar bir geçit yaptıran Napolyon, hazineyi gölün dibine gömdürdü.

Hazinenin Semlevo Gölü'ne gömüldüğüne dair söylentiler de Napolyon'un adamları tarafından kasıtlı olarak yayıldı.

Geçidin zamanla gölün içinde aşındığını belirten Rıjkov, gölde 1989 yılında yapılan incelemelerin suda yüksek miktarda gümüş iyonu bulunduğuna işaret etti.

Öte yandan bazı uzmanlar bu hikayenin gerçek olamayacağı görüşünde. Moskovskiy Komsomolets'e konuşan profesyonel define avcısı Cladimir Porivayev, 400 atlı arabanın taşıdığı hazinenin birkaç yüz süvari tarafından dondurucu soğukta birkaç günde inşa edilen bir geçitle gömülmesinin ihtimal dışı olduğunu ifade etti.

Napolyon Haziran 1812'de Rusya seferine çıkmış ancak, Aralık 1812'de çekilmek zorunda kalmıştı.