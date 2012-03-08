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Spor

Rus takımı Anzhi'den Arda'ya yıllık 7.5 milyon Euro

Dünyanın en zenginleri listesinde 118. sırada yer alan Dağıstan asıllı Rus işadamı Süleyman Kerimov'un takımı Anzhi'nin hedefi Arda Turan

08 Mart 2012 10:54

T24 - Son dönemde dikkat çeken transferlere imza atan Rus ekibi Anzhi'nin, sezon başı Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'ın peşinde olduğu iddia edildi.
 
Dünyanın en zenginleri listesinde 118. sırada yer alan Dağıstan asıllı Rus işadamı Süleyman Kerimov'un takımı Anzhi'nin hedefi Arda Turan.

Yıllık 10 milyon Euro alan Guus Hiddink'in çalıştırdığı, Roberto Carlos ile yıllık 21 milyon Euro olan Eto'o'nun kadrosunda olduğu kulübün, Arda için de kesenin ağzını açacağı belirtildi.

Anzhi'nin Arda'ya İspanyol kulüpten aldığı paranın 3 katını önereceği, bunun da yaklaşık yıllık 7.5 milyon Euro olduğu belirtilirken, İspanyol kulübünün kapısının kısa süre içinde çalınacağı kaydedildi.

Arda karşılığında Galatasaray'a 12 milyon Euro veren Atletico Madrid'in, milli futbolcunun sözleşmesine 24 milyon Euro bonservis bedeli şartını koyduğu biliniyor.

Anzhi'nin son dönemde dikkat çeken transferleri arasında, geçen sezon Fenerbahçe’den ayrılan Roberto Carlos, 27 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter’den Samuel Eto’o, Chelsea’dan 15 milyon Euro’ya Yuri Zhirkov ve 14 milyon Euro’ya Blackburn Rovers’tan Samba bulunuyor.

 

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