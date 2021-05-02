Rus Sputnik V aşısının 40 bin dozluk ilk teslimatı Azerbaycan’a ulaştı

Rusya’nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının 40 bin dozluk ilk bölümü bugün Azerbaycan’a ulaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Halef Halefov ve Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Gasimov aşının ilk partisini teslim aldı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 11 Mart'ta Rusya'dan 300 bin doz Sputnik V aşısı satın alınması için kararname imzalamıştı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, aşının testlerden geçtikten sonra ülkede kullanımına onay vermişti. Rusya’da yapılan analizler sonucunda Sputnik V’nin etkinliği yüzde 91.6 ile 97,6 olarak duyurulmuştu.